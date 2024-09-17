Ливан пригрозил Израилю ответить на массовый взрыв пейджеров

Массовый взрыв пейджеров в Ливане, в результате которого пострадали тысячи человек и погибли минимум восемь, является израильской агрессией. Об этом заявил министр информации страны Зияд Макари.

«Глава правительства ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабмин подтвердил своё осуждение израильской агрессии, которая представляет собой опасное посягательство на суверенитет Ливана и откровенное преступление», — сказал он в разговоре с журналистами.