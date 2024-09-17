Ливан пригрозил Израилю ответить на массовый взрыв пейджеров
Министр информации Ливана назвал актом агрессии Израиля массовый взрыв пейджеров
Массовый взрыв пейджеров в Ливане, в результате которого пострадали тысячи человек и погибли минимум восемь, является израильской агрессией. Об этом заявил министр информации страны Зияд Макари.
«Глава правительства ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабмин подтвердил своё осуждение израильской агрессии, которая представляет собой опасное посягательство на суверенитет Ливана и откровенное преступление», — сказал он в разговоре с журналистами.
Тем временем ливанское шиитское движение «Хезболла» также возложило ответственность за случившееся на спецслужбы Израиля и пригрозило возмездием.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 17 сентября Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадало около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь, в том числе ребёнок. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.
ТАСС / ЕРА