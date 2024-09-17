Количество жертв при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11

Количество погибших при детонации пейджеров в ливанском Бейруте выросло до 11. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд, число пострадавших достигло 4 тысяч. Его заявление приводит телеканал Al Jadeed.