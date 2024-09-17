Количество жертв при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11
Число жертв при взрывах в Ливане возросло до 11, пострадали 4 тысячи человек
Количество погибших при детонации пейджеров в ливанском Бейруте выросло до 11. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд, число пострадавших достигло 4 тысяч. Его заявление приводит телеканал Al Jadeed.
Напомним, вечером 17 сентября, по данным СМИ, Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.