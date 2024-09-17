При взрывах пейджеров в Бейруте погиб сын члена ливанского парламента Али Аммара
При взрыве пейджеров в Бейруте погиб один сын члена ливанского парламента Али Амара. Об этом сообщает Reuters.
Последствия взрывов пейджеров в ливанском Бейруте. Видео © X / no_itsmyturn
Как пишет агентство, среди погибших есть представители «Хезболлы». В числе жертв также сын члена ливанского парламента Али Амара, который также состоял в группировке. По данным из открытых источников, он является одной из самых противоречивых фигур движения и известен своими вспышками гнева и радикальными высказываниями.
Напомним, вечером 17 сентября, по данным СМИ, Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». В результате взрывов пострадали тысячи человек, есть жертвы. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.
X / no_itsmyturn