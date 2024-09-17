При взрывах пейджеров в Бейруте погиб сын члена ливанского парламента Али Аммара

При взрыве пейджеров в Бейруте погиб один сын члена ливанского парламента Али Амара. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, среди погибших есть представители «Хезболлы». В числе жертв также сын члена ливанского парламента Али Амара, который также состоял в группировке. По данным из открытых источников, он является одной из самых противоречивых фигур движения и известен своими вспышками гнева и радикальными высказываниями.