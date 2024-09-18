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18 сентября, 10:04

«Нужно доскональное расследование» : В Кремле отреагировали на массовые взрывы пейджеров в Ливане

Песков: Россия изучит причины массовых взрывов пейджеров в Ливане

Скорая в Бейруте после массового взрыва пейджеров. Обложка © ТАСС / AP

Скорая в Бейруте после массового взрыва пейджеров. Обложка © ТАСС / AP

Россия тщательно изучит причины взрывов пейджеров в Ливане. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что следствие должно установить, кто именно стоит за взрывами устройств. По его словам, российские специалисты изучат случившееся в Ливане, чтобы не столкнуться с подобным в РФ.

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Напомним, накануне в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров. В результате жертвами стали минимум 11 человек, ещё более четырёх тысяч пострадали. Также дистанционные взрывы устройств произошли в Сирии. Life.ru удалось узнать, что взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим.

Александр Юнашев
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