«Нужно доскональное расследование» : В Кремле отреагировали на массовые взрывы пейджеров в Ливане

«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что следствие должно установить, кто именно стоит за взрывами устройств. По его словам, российские специалисты изучат случившееся в Ливане, чтобы не столкнуться с подобным в РФ.