«Нужно доскональное расследование» : В Кремле отреагировали на массовые взрывы пейджеров в Ливане
Песков: Россия изучит причины массовых взрывов пейджеров в Ливане
Скорая в Бейруте после массового взрыва пейджеров. Обложка © ТАСС / AP
Россия тщательно изучит причины взрывов пейджеров в Ливане. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства», — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что следствие должно установить, кто именно стоит за взрывами устройств. По его словам, российские специалисты изучат случившееся в Ливане, чтобы не столкнуться с подобным в РФ.
Напомним, накануне в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров. В результате жертвами стали минимум 11 человек, ещё более четырёх тысяч пострадали. Также дистанционные взрывы устройств произошли в Сирии. Life.ru удалось узнать, что взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим.