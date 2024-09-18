Сейчас или никогда: Израиль раньше времени подорвал пейджеры «Хезболлы», пишут СМИ
Axios: Взрыв пейджеров в Ливане устроил Израиль, опасаясь срыва тайной операции
Израильские спецслужбы устроили массовую детонацию пейджеров и других средств связи членов шиитского движения «Хезболла», опасаясь срыва готовящейся секретной операции. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трёх американских чиновников.
Указывается, что решение об атаке было принято из-за высокого риска раскрытия секретной операции. Ранее спецслужбы «подбросили пейджеры в ряды «Хезболлы» и опасались, что план сорвётся, потому действовали на опережение. Также ранее Axios заявлял, что подрыв пейджеров на территории Ливана одобрил премьер-министр еврейского государства Биньямина Нетаньяху и членами своего правительства.
«Когда в понедельник главный советник президента Байдена Амос Хохштейн посетил Израиль, Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галлант и другие высокопоставленные должностные лица вели многочасовые консультации по вопросам безопасности, посвящённые потенциальному срыву операции», — рассказал один из собеседников.
Как проинформировал портал, бывший израильский чиновник, осведомленный об операции, утверждал, что спецслужбы страны планировали использовать пейджеры-ловушки, которые им удалось «подбросить в ряды „Хезболлах“, для нанесения „внезапного первого удара в тотальной войне“. Но в последние дни власти Израиля забеспокоились, что шиитская милиция может обнаружить пейджеры, поэтому решили использовать систему сейчас, вместо того чтобы рисковать в случае обнаружения ее „Хезболлах“, сказал в свою очередь американский чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 сентября Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадало около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь, в том числе ребёнок. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.
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