Сейчас или никогда: Израиль раньше времени подорвал пейджеры «Хезболлы», пишут СМИ

Израильские спецслужбы устроили массовую детонацию пейджеров и других средств связи членов шиитского движения «Хезболла», опасаясь срыва готовящейся секретной операции. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трёх американских чиновников.

Указывается, что решение об атаке было принято из-за высокого риска раскрытия секретной операции. Ранее спецслужбы «подбросили пейджеры в ряды «Хезболлы» и опасались, что план сорвётся, потому действовали на опережение. Также ранее Axios заявлял, что подрыв пейджеров на территории Ливана одобрил премьер-министр еврейского государства Биньямина Нетаньяху и членами своего правительства.

«Когда в понедельник главный советник президента Байдена Амос Хохштейн посетил Израиль, Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галлант и другие высокопоставленные должностные лица вели многочасовые консультации по вопросам безопасности, посвящённые потенциальному срыву операции», — рассказал один из собеседников.