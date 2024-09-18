СМИ узнали, как и сколько взрывчатки заложил Израиль во взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы»

Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые были заказаны ливанским движением «Хезболлах». Устройства были произведены в Тайване, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Израильская разведка «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением «Хезболла» за несколько месяцев до взрывов», — указано в сообщении.