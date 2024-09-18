СМИ узнали, как и сколько взрывчатки заложил Израиль во взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы»
Reuters: «Моссад» заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы»
Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые были заказаны ливанским движением «Хезболлах». Устройства были произведены в Тайване, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Израильская разведка «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением «Хезболла» за несколько месяцев до взрывов», — указано в сообщении.
По информации агентства, движение заказало средства связи у компании Gold Apollo. В статье указано, что тысячи устройств включились и взорвались одновременно после отправки кодового сообщения. Один из источников агентства уточнил, что в пейджерах могли спрятать до трёх граммов взрывчатки.
Напомним, накануне Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». По последним сведениям, погибли 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы устройств произошли в ещё одной стране. При этом российские СМИ узнали, что взорвавшиеся в Ливане рации продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность случившимся.
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