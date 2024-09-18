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18 сентября, 11:42

«Специальная партия»: Эксперт рассказал, как Израилю удалось поставить в Ливан заминированные пейджеры

Эксперт Кошкин: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» могли доработать в Европе

Израиль дистанционно взорвал пейджеры, находящиеся у представителей ливанского движения «Хезболла». Такое можно провернуть только заложив заранее взрывчатку в устройства. Военный эксперт и полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с Life.ru рассказал, что осуществить задуманное израильскому руководству могли помочь спецслужбы ряда стран, в том числе коллеги из Европы. Скорее всего, считает собеседник, речь идёт о довольно хорошо подготовленной широкомасштабной террористической акции.

Нет никакого сомнения в том, что в этом задействованы некоторые европейские государства и их спецслужбы, пытались на Тайвань стрелки перевести, но Тайвань чётко и сразу сказал, что взаимодействовали с европейской компанией, которая потом стала сама производить [пейджеры]. Я думаю, вот эта компания и причастна, в целом, и конкретно в каких-то частностях для подготовки и проведения этой широкомасштабной террористической организации

Андрей Кошкин

Военный эксперт

Нет никакого сомнения в том, что в этом задействованы некоторые европейские государства и их спецслужбы, пытались на Тайвань стрелки перевести, но Тайвань чётко и сразу сказал, что взаимодействовали с европейской компанией, которая потом стала сама производить [пейджеры]. Я думаю, вот эта компания и причастна, в целом, и конкретно в каких-то частностях для подготовки и проведения этой широкомасштабной террористической организации
Нет никакого сомнения в том, что в этом задействованы некоторые европейские государства и их спецслужбы, пытались на Тайвань стрелки перевести, но Тайвань чётко и сразу сказал, что взаимодействовали с европейской компанией, которая потом стала сама производить [пейджеры]. Я думаю, вот эта компания и причастна, в целом, и конкретно в каких-то частностях для подготовки и проведения этой широкомасштабной террористической организации

По словам эксперта, при фабричном производстве в устройстве, будь то пейджер или смартфон, не оставляют места для взрывчатки. Поэтому, считает он, организаторы атаки могли заранее перенять в Тайване опыт изготовления устройств, после чего «сидеть в Европе и дорабатывать, как изготовить специальную партию».

Ливан пригрозил Израилю ответить на массовый взрыв пейджеров членов «Хезболлы»
Ливан пригрозил Израилю ответить на массовый взрыв пейджеров членов «Хезболлы»

Напомним, что ранее Израиль дистанционно взорвал устройства связи, используемые ливанским движением «Хезболла». По последним данным, погибли 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Дистанционные взрывы произошли также в ещё одной стране. Российские СМИ узнали, что взорвавшиеся в Ливане гаджеты продавались за 180 долларов. В ООН традиционно выразили «крайнюю обеспокоенность» случившимся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Your Hand Please

Ольга Годуненко
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