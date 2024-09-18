«Специальная партия»: Эксперт рассказал, как Израилю удалось поставить в Ливан заминированные пейджеры
Эксперт Кошкин: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» могли доработать в Европе
Израиль дистанционно взорвал пейджеры, находящиеся у представителей ливанского движения «Хезболла». Такое можно провернуть только заложив заранее взрывчатку в устройства. Военный эксперт и полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с Life.ru рассказал, что осуществить задуманное израильскому руководству могли помочь спецслужбы ряда стран, в том числе коллеги из Европы. Скорее всего, считает собеседник, речь идёт о довольно хорошо подготовленной широкомасштабной террористической акции.
Нет никакого сомнения в том, что в этом задействованы некоторые европейские государства и их спецслужбы, пытались на Тайвань стрелки перевести, но Тайвань чётко и сразу сказал, что взаимодействовали с европейской компанией, которая потом стала сама производить [пейджеры]. Я думаю, вот эта компания и причастна, в целом, и конкретно в каких-то частностях для подготовки и проведения этой широкомасштабной террористической организации
По словам эксперта, при фабричном производстве в устройстве, будь то пейджер или смартфон, не оставляют места для взрывчатки. Поэтому, считает он, организаторы атаки могли заранее перенять в Тайване опыт изготовления устройств, после чего «сидеть в Европе и дорабатывать, как изготовить специальную партию».
Напомним, что ранее Израиль дистанционно взорвал устройства связи, используемые ливанским движением «Хезболла». По последним данным, погибли 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Дистанционные взрывы произошли также в ещё одной стране. Российские СМИ узнали, что взорвавшиеся в Ливане гаджеты продавались за 180 долларов. В ООН традиционно выразили «крайнюю обеспокоенность» случившимся.
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