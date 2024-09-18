«Специальная партия»: Эксперт рассказал, как Израилю удалось поставить в Ливан заминированные пейджеры

Нет никакого сомнения в том, что в этом задействованы некоторые европейские государства и их спецслужбы, пытались на Тайвань стрелки перевести, но Тайвань чётко и сразу сказал, что взаимодействовали с европейской компанией, которая потом стала сама производить [пейджеры]. Я думаю, вот эта компания и причастна, в целом, и конкретно в каких-то частностях для подготовки и проведения этой широкомасштабной террористической организации