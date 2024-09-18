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18 сентября, 14:33

В Ливане снова взрываются гаджеты «Хезболлы», но уже не пейджеры

В Ливане прогремела новая серия взрывов

Пострадавшие при взрывах в Ливане. Обложка © ТАСС/AP/Mohammad Zaatari

Пострадавшие при взрывах в Ливане. Обложка © ТАСС/AP/Mohammad Zaatari

В Ливане 18 сентября прогремела новая серия взрывов. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах.

В Ливане 18 сентября прогремела новая серия взрывов. Видео © X / manniefabian

По данным журналистов, сегодняшние взрывы, как и вчерашние, связаны с устройства коммуникации членов движения «Хезболла». На появившихся в Сети фото видны устройства, которые отличаются от взорвавшихся накануне пейджеров. Предварительно, речь идёт о радиоприёмниках. О пострадавших не сообщается.

Предположительно, радиоприёмник, взорвавшийся в Ливане. Обложка © X / manniefabian

Предположительно, радиоприёмник, взорвавшийся в Ливане. Обложка © X / manniefabian

Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию.

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Никита Никонов
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