В Ливане снова взрываются гаджеты «Хезболлы», но уже не пейджеры

В Ливане 18 сентября прогремела новая серия взрывов. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах.

По данным журналистов, сегодняшние взрывы, как и вчерашние, связаны с устройства коммуникации членов движения «Хезболла». На появившихся в Сети фото видны устройства, которые отличаются от взорвавшихся накануне пейджеров. Предварительно, речь идёт о радиоприёмниках. О пострадавших не сообщается.