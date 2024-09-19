Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы нашли в продаже в России

В последние дни внимание всего мира привлекли рации японской марки ICOM, которые стали причиной взрывов в Ливане. Оказалось, что эти устройства обнаружены в продаже и на российских платформах для размещения объявлений.

По данным «Ленты.ру», на популярных интернет-сервисах размещены несколько предложений о продаже раций модели ICOM v82. Стоимость этих устройств на таких платформах варьируется до 10 тысяч рублей. Такие же модели раций сдетонировали в Ливане, что вызвало серьёзную обеспокоенность. Сообщается, что взрывные устройства были модифицированы таким образом, что их могли использовать как пейджеры.