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18 сентября, 22:55

Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы нашли в продаже в России

«Лента.ру»: В России продаются взорвавшиеся в Ливане рации ICOM

В последние дни внимание всего мира привлекли рации японской марки ICOM, которые стали причиной взрывов в Ливане. Оказалось, что эти устройства обнаружены в продаже и на российских платформах для размещения объявлений.

По данным «Ленты.ру», на популярных интернет-сервисах размещены несколько предложений о продаже раций модели ICOM v82. Стоимость этих устройств на таких платформах варьируется до 10 тысяч рублей. Такие же модели раций сдетонировали в Ливане, что вызвало серьёзную обеспокоенность. Сообщается, что взрывные устройства были модифицированы таким образом, что их могли использовать как пейджеры.

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Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yopei Apriliansyah

Кирилл Сосновских
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