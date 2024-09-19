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18 сентября, 21:00

Стала известен мотив Израиля при подрыве электронных устройств в Ливане

Axios: Израиль использует взрывы радиостанций для дестабилизации «Хезболлы»

Израильская стратегия, согласно источникам Axios, направлена на создание чувства страха и паранойи в рядах «Хезболлы». Таким образом израильтяне пытаются убедить группировку в необходимости разрыва отношений с ХАМАС и заключения отдельного соглашения о прекращении огня, независимо от текущего прекращения огня в Газе.

Портативные радиостанции, ставшие причиной взрывов 18 сентября, были приобретены членами «Хезболлы» примерно пять месяцев назад, что совпадает с периодом покупки предыдущих пейджеров. По информации Almayadeen, сдетонировали радиостанции ICOM V82, в которых находились литий-ионные аккумуляторы.

Как стало известно Axios, израильские спецслужбы заранее заложили взрывчатку в эти радиостанции перед тем, как передать их «Хезболле». Планировалось, что устройства будут использоваться группировкой в качестве системы экстренной связи в случае конфликта с Израилем.

Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане
Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане

Ранее сообщалось, что число погибших в результате новой волны взрывов устройств связи в Ливане возросло до 14, а число пострадавших достигло 450. В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале нового этапа войны, сосредоточив усилия на северном фронте, у границы с Ливаном, с целью обеспечения безопасного возвращения жителей в их дома.

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X / Expat Vibes

Кирилл Сосновских
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