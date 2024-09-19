Стала известен мотив Израиля при подрыве электронных устройств в Ливане

Израильская стратегия, согласно источникам Axios, направлена на создание чувства страха и паранойи в рядах «Хезболлы». Таким образом израильтяне пытаются убедить группировку в необходимости разрыва отношений с ХАМАС и заключения отдельного соглашения о прекращении огня, независимо от текущего прекращения огня в Газе.

Портативные радиостанции, ставшие причиной взрывов 18 сентября, были приобретены членами «Хезболлы» примерно пять месяцев назад, что совпадает с периодом покупки предыдущих пейджеров. По информации Almayadeen, сдетонировали радиостанции ICOM V82, в которых находились литий-ионные аккумуляторы.

Как стало известно Axios, израильские спецслужбы заранее заложили взрывчатку в эти радиостанции перед тем, как передать их «Хезболле». Планировалось, что устройства будут использоваться группировкой в качестве системы экстренной связи в случае конфликта с Израилем.