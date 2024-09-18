Число погибших при новых взрывах в Ливане выросло до 14, пострадавших — до 450
Число погибших в результате новой серии взрывов устройств связи в Ливане выросло до 14. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава исламской республики.
«Погибли по меньшей мере 14 человек и 450 получили ранения», — говорится в сообщении телеканала.
Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт, то есть на границу с Ливаном. Целью военных действий на северном направлении он назвал безопасное возвращение жителей в дома.
Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.
TACC / EPA / WAEL HAMZEH