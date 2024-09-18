Число погибших при новых взрывах в Ливане выросло до 14, пострадавших — до 450

Число погибших в результате новой серии взрывов устройств связи в Ливане выросло до 14. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава исламской республики.

«Погибли по меньшей мере 14 человек и 450 получили ранения», — говорится в сообщении телеканала.