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18 сентября, 18:43

Число погибших при новых взрывах в Ливане выросло до 14, пострадавших — до 450

Число погибших в результате новой серии взрывов устройств связи в Ливане выросло до 14. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава исламской республики.

«Погибли по меньшей мере 14 человек и 450 получили ранения», — говорится в сообщении телеканала.

Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт, то есть на границу с Ливаном. Целью военных действий на северном направлении он назвал безопасное возвращение жителей в дома.

Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.

Одни воевать не будут: Эксперты предсказали ответ Ливана Израилю на дистанционные взрывы пейджеров
Одни воевать не будут: Эксперты предсказали ответ Ливана Израилю на дистанционные взрывы пейджеров
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TACC / EPA / WAEL HAMZEH

Наталья Демьянова
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