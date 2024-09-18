«Центр тяжести смещается на север»: Израиль анонсировал новый этап войны на границе с Ливаном

Израиль переносит на север «центр тяжести» своих военных усилий. Начинается новый этап войны, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — сказал Галант на встрече с военными на авиабазе Рамат-Давид на севере страны.

Целью военных действий на северном направлении у границы с Ливаном министр назвал безопасное возвращение жителей в дома. Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил эту задачу в список основных целей военной операции, которая изначально касалась только палестинского сектора Газа. Тель-Авив намерен вернуть жителей в приграничные районы, которые ранее эвакуировали из-за обстрелов шиитского движения «Хезболла», которое действует на юге Ливана.