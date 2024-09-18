«Центр тяжести смещается на север»: Израиль анонсировал новый этап войны на границе с Ливаном
Министр обороны Израиля Галант заявил о переносе военных действий на север
Израиль переносит на север «центр тяжести» своих военных усилий. Начинается новый этап войны, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — сказал Галант на встрече с военными на авиабазе Рамат-Давид на севере страны.
Целью военных действий на северном направлении у границы с Ливаном министр назвал безопасное возвращение жителей в дома. Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил эту задачу в список основных целей военной операции, которая изначально касалась только палестинского сектора Газа. Тель-Авив намерен вернуть жителей в приграничные районы, которые ранее эвакуировали из-за обстрелов шиитского движения «Хезболла», которое действует на юге Ливана.
Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадало. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию.
Днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Согласно последним официальным данным, число погибших в результате новых взрывов возросло до девяти, пострадали свыше 300 человек.
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