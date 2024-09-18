Мопеды, телефоны, ноутбуки: Взрывы в Ливане затронули далеко не только рации

Помимо раций в Ливане взрывались и другие устройства с аккумуляторами, включая телефоны и мопеды. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, в различных регионах республики сегодня взрывались рации, ноутбуки, мопеды, телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Власти Ливана просят всех, у кого есть устройства связи с такой батареей, немедленно их отключить, и не приближаться к ним.

Тем временем портал Axios со ссылкой на источник пишет, что к новым взрывам в Ливане снова причастны израильские спецслужбы. Со слов собеседника издания, устройства были заранее заминированы, а затем переданы группировке «Хезболла» «как часть системы экстренной связи». Предполагалось, что гаджеты должны были использоваться во время военных столкновений с Израилем.