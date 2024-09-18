30 тысяч за штуку: Стало известно, какие устройства взорвались в Ливане 18 сентября

Стало известно, какие устройства связи взорвались в Ливане 18 сентября. Как сообщает Mash, речь идёт о рациях японской фирмы ICOM.

Взорвавшаяся в Ливане рация ICOM. Фото © Mash

По предварительным данным, речь идёт о модели ICOM v82. Предварительно, «Моссад» оснастил их взрывчаткой так же, как и пейджеры, которые взрывались накануне. Подобные рации продаются на маркетплейсах в России за 20-30 тысяч рублей.