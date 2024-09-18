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18 сентября, 14:57

30 тысяч за штуку: Стало известно, какие устройства взорвались в Ливане 18 сентября

Mash: В Ливане 18 сентября взорвались рацио японской фирмы ICOM

Стало известно, какие устройства связи взорвались в Ливане 18 сентября. Как сообщает Mash, речь идёт о рациях японской фирмы ICOM.

Взорвавшаяся в Ливане рация ICOM. Фото © Mash

Взорвавшаяся в Ливане рация ICOM. Фото © Mash

По предварительным данным, речь идёт о модели ICOM v82. Предварительно, «Моссад» оснастил их взрывчаткой так же, как и пейджеры, которые взрывались накануне. Подобные рации продаются на маркетплейсах в России за 20-30 тысяч рублей.

Сегодня известно минимум о 500 взрывах раций и радиоприёмников членов движения «Хезболла». Пострадало не менее 130 человек. После взрывов начались пожары в жилых домах, офисах и автомобилях.

В Ливане снова взрываются гаджеты «Хезболлы», но уже не пейджеры
В Ливане снова взрываются гаджеты «Хезболлы», но уже не пейджеры

Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. В Кремле призвали к доскональному расследованию произошедшего, а в МИД жёстко осудили действия Израиля.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Никонов
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