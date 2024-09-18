30 тысяч за штуку: Стало известно, какие устройства взорвались в Ливане 18 сентября
Mash: В Ливане 18 сентября взорвались рацио японской фирмы ICOM
Стало известно, какие устройства связи взорвались в Ливане 18 сентября. Как сообщает Mash, речь идёт о рациях японской фирмы ICOM.
Взорвавшаяся в Ливане рация ICOM. Фото © Mash
По предварительным данным, речь идёт о модели ICOM v82. Предварительно, «Моссад» оснастил их взрывчаткой так же, как и пейджеры, которые взрывались накануне. Подобные рации продаются на маркетплейсах в России за 20-30 тысяч рублей.
Сегодня известно минимум о 500 взрывах раций и радиоприёмников членов движения «Хезболла». Пострадало не менее 130 человек. После взрывов начались пожары в жилых домах, офисах и автомобилях.
Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. В Кремле призвали к доскональному расследованию произошедшего, а в МИД жёстко осудили действия Израиля.
ТАСС / dpa / picture-alliance