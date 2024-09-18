Захарова: РФ решительно осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Степан Пугачев
Москва решительно осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан, а также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим и приносит свои соболезнования близким погибших во время инцидента с детонацией пейджеров. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьёзным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — отметила дипломат.
Дипломат также отметила, что Россия расценивает случившееся как очередной акт гибридной войны против Ливана, от которого пострадали тысячи ни в чём не повинных людей.
Напомним, накануне Израиль взломал и дистанционно взорвал устройства связи «Хезболлы». По последним данным, жертвами инцидента оказались минимум 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Происходит массовая сдача донорской крови. Как выяснил Life.ru, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В момент массово хлопка устройства зазвонили, чтобы их поднесли к ушам.