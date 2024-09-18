Захарова: РФ решительно осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан

Москва решительно осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан, а также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим и приносит свои соболезнования близким погибших во время инцидента с детонацией пейджеров. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьёзным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — отметила дипломат.