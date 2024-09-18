Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:22

Захарова: РФ решительно осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Степан Пугачев

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Степан Пугачев

Москва решительно осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан, а также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим и приносит свои соболезнования близким погибших во время инцидента с детонацией пейджеров. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьёзным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — отметила дипломат.

Дипломат также отметила, что Россия расценивает случившееся как очередной акт гибридной войны против Ливана, от которого пострадали тысячи ни в чём не повинных людей.

Сейчас или никогда: Израиль раньше времени подорвал пейджеры «Хезболлы», пишут СМИ
Сейчас или никогда: Израиль раньше времени подорвал пейджеры «Хезболлы», пишут СМИ

Напомним, накануне Израиль взломал и дистанционно взорвал устройства связи «Хезболлы». По последним данным, жертвами инцидента оказались минимум 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Происходит массовая сдача донорской крови. Как выяснил Life.ru, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В момент массово хлопка устройства зазвонили, чтобы их поднесли к ушам.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Россия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров