«Моссад» написал на взорвавшиеся в Ливане пейджеры, чтобы их поднесли к лицу, пишут СМИ
NYT: Пейджеры «Хезболлы» в Ливане звонили перед взрывом
Пейджеры «Хезболлы» в Ливане издавали звуковой сигнал в течение десяти секунд перед тем как взорваться. Об этом сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на анонимного члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Пейджеры, включая тот, что использовал посол [Ирана в Ливане Моджтаба Амани], перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения», — указано в сообщении.
Авторы статьи утверждают, что посол Амани потерял один глаз и сильно повредил другой при детонации своего устройства. Дипломата решили госпитализировать в Тегеран.
Напомним, накануне Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». По последним данным, жертвами стали минимум 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как выяснил Life.ru, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров для «Хезболлы». В каждом — до трёх граммов вещества.