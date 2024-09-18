«Моссад» написал на взорвавшиеся в Ливане пейджеры, чтобы их поднесли к лицу, пишут СМИ

Пейджеры «Хезболлы» в Ливане издавали звуковой сигнал в течение десяти секунд перед тем как взорваться. Об этом сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на анонимного члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Пейджеры, включая тот, что использовал посол [Ирана в Ливане Моджтаба Амани], перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения», — указано в сообщении.