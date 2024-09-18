В Венгрии созвали комиссию из-за следа местной фирмы во взрывах в Ливане

Венгерская партия «Наша Родина» объявила о созыве парламентской комиссии по международной безопасности с целью выяснения роли республики в серии взрывов пейджеров шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом заявил депутат от политсилы Элед Новак.

«Мы <...> призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить [подозреваемых] в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — сказал он.

Данные меры были предприняты после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, сообщила, что те собирались фирмой BAC Consulting Kft., зарегистрированной в Будапеште. Таким образом Новак планирует уточнить роль Венгрии в случившемся.

Причём уже установлено, что упомянутая компания никогда не получала заказов от правительства и не запрашивала разрешений. Местные, проживающие рядом с производством, никогда не видели в здании ее сотрудников. Анонимный представитель организации также отверг причастность к взрывам.