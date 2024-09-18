В Венгрии созвали комиссию из-за следа местной фирмы во взрывах в Ливане
Венгерская партия «Наша Родина» объявила о созыве парламентской комиссии по международной безопасности с целью выяснения роли республики в серии взрывов пейджеров шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом заявил депутат от политсилы Элед Новак.
«Мы <...> призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить [подозреваемых] в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — сказал он.
Данные меры были предприняты после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, сообщила, что те собирались фирмой BAC Consulting Kft., зарегистрированной в Будапеште. Таким образом Новак планирует уточнить роль Венгрии в случившемся.
Причём уже установлено, что упомянутая компания никогда не получала заказов от правительства и не запрашивала разрешений. Местные, проживающие рядом с производством, никогда не видели в здании ее сотрудников. Анонимный представитель организации также отверг причастность к взрывам.
«Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чём дело», — заявил представитель BAC Consulting Kft., попросивший не называть его имени, его слова передаёт РИА «Новости».
Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию.
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