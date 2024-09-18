Одни воевать не будут: Эксперты предсказали ответ Ливана Израилю на дистанционные взрывы пейджеров

Массовые взрывы пейджеров, раций и других электронных устройств приблизили масштабную войну на границе Ливана и Израиля. Как считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, боевая готовность ливанских группировок будет нарастать постепенно. В беседе с Life.ru эксперт отметил, что один Ливан воевать с Израилем не будет — в такой ситуации подтянутся и «Хезболла», и ХАМАС, и, возможно, даже хуситы.

«К войне с Израилем после массовой серии взрывов подключится намного больше людей. Сложно сказать, как скоро Ливан ответит Израилю, всё находится в динамике. Это не случится резко, все будет постепенно нарастать и развиваться. Но что-то аналогичное с взрывами маловероятно в Израиле, у Ливана просто нет ресурсов на такое», — поделился своим мнением Тарасов.

В свою очередь глава Евразийского Аналитического Клуба (ЕАК), политолог Никита Мендкович считает, что спецоперацию Израиля по дистанционному взрыву электронных устройств следует рассматривать исключительно как теракт против Ливана, цель которого — терроризировать и запугать местное население. Говоря о возможных ответных действий «Хезболлы» и ХАМАС, специалист предположил, что к ответному шагу против Израиля захотят присоединиться и другие мусульманские страны.

«Это повод для приведения всё более интенсивных атак против Израиля, в том числе, с вовлечением в конфликт других мусульманских государств на официальном уровне. Напомню, что Турция уже выражала готовность оказывать поддержку ХАМАС. Подобная поддержка различных стран с мусульманским населением будет только расти», — резюмировал политолог.