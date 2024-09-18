Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане
Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал первое обращение после взрывов пейджеров и других электронных устройств в Ливане. Он заявил, что безопасность на севере страны будет восстановлена в кратчайшие сроки.
Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане. Видео © Telegram / netaniahurus
«Я уже говорил: мы вернём жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал глава правительства Израиля в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт, то есть на границу с Ливаном. Целью боевых действий на северном направлении он назвал безопасное возвращение жителей в дома.
Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды. А 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадало.
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