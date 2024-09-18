Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал первое обращение после взрывов пейджеров и других электронных устройств в Ливане. Он заявил, что безопасность на севере страны будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане. Видео © Telegram / netaniahurus

«Я уже говорил: мы вернём жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал глава правительства Израиля в видео, опубликованном в его телеграм-канале.