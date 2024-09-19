Число жертв массового взрыва пейджеров в Ливане достигло 25, раненых – 608
Количество погибших в результате массового взрыва пейджеров и устройств связи 18 сентября в Ливане достигло 25, пострадали 608 человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фирас Абьяд, его цитирует агентство Reuters.
Согласно его сведениям, жертвами взрывов стали двое детей. Министр объяснил, что в различных частях страны взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.
Напомним, что 18 сентября в Ливане внезапно начали взрываться пейджеры членов движения «Хезболла». Предполагается, что эта была масштабная и спланированная операция спецслужб Израиля. Изначально сообщалось о 12 погибших и 2,8 тысячи пострадавших. В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Известно, что перед взрывом на пейджеры приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владелец. Гражданская авиация Ливана на фоне кибератаки запретила пассажирам брать пейджеры на борт.
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