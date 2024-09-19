Гражданская авиация Ливана запретила пассажирам проносить пейджеры в самолёт

В Ливане запретили пронос раций и пейджеров на борт самолётов. С таким заявлением выступило главное управление гражданской авиации страны, сообщает Al Jaz eera со ссылкой на заявление.

Теперь все авиакомпании, чьи самолёты находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири, обязаны предупредить своих пассажиров о том, что на борт запрещено проносить различные пейджеры и рации до дальнейшего распоряжения. Заявление действует на людей, вылетающих из Бейрута. Данные средства связи запретили перевозить как в багаже, так и в ручной клади.