Гражданская авиация Ливана запретила пассажирам проносить пейджеры в самолёт
В Ливане запретили пронос раций и пейджеров на борт самолётов. С таким заявлением выступило главное управление гражданской авиации страны, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление.
Теперь все авиакомпании, чьи самолёты находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири, обязаны предупредить своих пассажиров о том, что на борт запрещено проносить различные пейджеры и рации до дальнейшего распоряжения. Заявление действует на людей, вылетающих из Бейрута. Данные средства связи запретили перевозить как в багаже, так и в ручной клади.
Напомним, ранее в результате взрывов пейджеров в Ливане погибло 12 человек. Количество пострадавших достигло 2,8 тысячи жителей. Атаку средств связи уже успела прокомментировать Госдума. Вячеслав Володин заявил, что расследование по делу о взрывах должно быть очень тщательным им серьёзным.
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