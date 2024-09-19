Дом главы поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров оказался казармой во Франции

Генеральный директор компании BAC Consulting Kft, которую связывают с теми самыми взрывными пейджерами в Ливане, живёт в парижской казарме. Так получилось, что по адресу гендиректора находится лагерь для жандармов, сообщает Bloomberg .

По данным источника, официальный адрес BAC приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, который находится между шоссе и железнодорожной станцией. Сотрудница офиса рассказала, что представитель ВАС каждый месяц заходил и забирал почту — это был единственный признак компании. В качестве адреса гендиректора организации были указаны казармы жандармов в Париже.