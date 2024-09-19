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19 сентября, 10:46

Дом главы поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров оказался казармой во Франции

Bloomberg: Дом поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой в Париже

Генеральный директор компании BAC Consulting Kft, которую связывают с теми самыми взрывными пейджерами в Ливане, живёт в парижской казарме. Так получилось, что по адресу гендиректора находится лагерь для жандармов, сообщает Bloomberg.

По данным источника, официальный адрес BAC приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, который находится между шоссе и железнодорожной станцией. Сотрудница офиса рассказала, что представитель ВАС каждый месяц заходил и забирал почту — это был единственный признак компании. В качестве адреса гендиректора организации были указаны казармы жандармов в Париже.

Представители Consulting Kft в Будапеште же заявили что, компания «является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии».

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Стало известно, как Израиль подсунул взрывоопасные пейджеры членам «Хезболлы»

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». В результате атак погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. Также новые взрывы произошли днём 18 сентября. Инциденты зафиксировали в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Песков заявил, что Россия изучит причины массовых взрывов пейджеров в Ливане.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Your Hand Please

Наталья Афонина
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