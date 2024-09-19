Стало известно, как Израиль подсунул взрывоопасные пейджеры членам «Хезболлы» NYT: Израиль создал подставную фирму для производства пейджеров со взрывчаткой 19 сентября, 08:07 В Ливане дистанционно взорвались пейджеры. Обложка © ТАСС / АР

Израиль придумал тайную схему по производству пейджеров со взрывчаткой через подставную фирму, после чего они были отправлены в Ливан. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на трёх работников разведки.

«По всем внешним признакам компания BAC Consulting была венгерской компанией, у которой был контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле она была частью израильского прикрытия», — говорится в материале.

Там подчёркивается, что в деле фигурировали как минимум ещё две подставные компании, которые должны были отвести подозрения от израильской стороны, занимавшейся выпуском таких пейджеров. Чтобы замести следы, фирмы даже выпускали обычные устройства без использования взрывчатки для простых клиентов. Заминированные устройства начали доставляться в Ливан с лета 2022 года. Их число резко выросло, когда глава ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал меньше пользоваться мобильниками по причине возможной прослушки.

Авторы Татьяна Миссуми