У москвича на Арбате взорвался телефон во время массовой кибератаки в Ливане

Одновременно с масштабной кибератакой на устройства связи Хезболлы, случившейся накануне, мобильное устройство взорвалось и в Москве — прямо в руках мужчины на Арбате. Как сообщает Mash, сдетонировал смартфон Honor 70.

В результате взрыва владельцу ранило руку, но он не стал дожидаться приезда скорой и скрылся. Тем не менее свидетели вызвали на место происшествия экстренные службы. Телефон уже передан на экспертизу, а правоохранители ищут пострадавшего мужчину. Выясняется, не относился ли гаджет к той же партии техники, которую Моссаду удалось подменить на ближневосточном рынке. Однако довольно велика вероятность того, что взрыв произошёл из-за перегревшегося аккумулятора.