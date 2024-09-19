У москвича на Арбате взорвался телефон во время массовой кибератаки в Ливане
Mash: Силовики проверят телефон москвича, взорвавшийся при кибератаке в Ливане
Взорвавшийся гаджет. Обложка © Telegram / Mash
Одновременно с масштабной кибератакой на устройства связи Хезболлы, случившейся накануне, мобильное устройство взорвалось и в Москве — прямо в руках мужчины на Арбате. Как сообщает Mash, сдетонировал смартфон Honor 70.
В результате взрыва владельцу ранило руку, но он не стал дожидаться приезда скорой и скрылся. Тем не менее свидетели вызвали на место происшествия экстренные службы. Телефон уже передан на экспертизу, а правоохранители ищут пострадавшего мужчину. Выясняется, не относился ли гаджет к той же партии техники, которую Моссаду удалось подменить на ближневосточном рынке. Однако довольно велика вероятность того, что взрыв произошёл из-за перегревшегося аккумулятора.
Телеграм-канал отмечает, что боевики ХАМАС активно использовали смартфоны Huawei и Honor перед и во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. В израильских спецслужбах заявляли, будто бы не смогли взломать эти устройства из-за надёжной системы шифрования, однако позже в прессе появились публикации, что телефоны китайского производства стали предметов пристального изучения силовиков еврейского государства.
Напомним, что накануне у членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться пейджеры. Известно о 12 погибших, а количество раненых оценивают в 2,8 тысячи жителей. Кибератаку прокомментировали в Госдуме РФ, спикер парламента Вячеслав Володин призвал тщательно расследовать случившееся. После этого гражданская авиация Ливана запретила пассажирам проносить пейджеры в самолёт.