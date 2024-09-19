Израиль прибегнул к хитрой уловке для увеличения числа погибших при взрыве пейджеров

Спецслужбы Израиля разослали на пейджеры в Ливане сообщения на арабском языке. Казалось, что все они поступили от руководства, поэтому все члены движения «Хезболлы» сразу обратили на них внимание. О хитрой уловке пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.