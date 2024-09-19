Израиль прибегнул к хитрой уловке для увеличения числа погибших при взрыве пейджеров
Сигналом к взрыву пейджеров в Ливане стали отправленные Израилем смс на арабском
Спецслужбы Израиля разослали на пейджеры в Ливане сообщения на арабском языке. Казалось, что все они поступили от руководства, поэтому все члены движения «Хезболлы» сразу обратили на них внимание. О хитрой уловке пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
«Чтобы осуществить взрывы, Израиль включил пейджеры и отправил им сообщение на арабском языке, которое, как показалось, исходило от высшего руководства «Хезболлы», — сказано в публикации.
Авторы издания указали, что после случившегося Ливан «погрузился в хаос», а медицинская помощь потребовалась огромному количеству людей, поскольку осколки сотен взорвавшихся пейджеров задевали и мирных жителей тоже.
Напомним, что 17 сентября Израиль устроил в Ливане массовый подрыв пейджеров «Хезболлы». В результате погибло 12 человек, среди которых было двое детей, ещё около 2,8 тысячи получили ранения. Новые взрывы произошли и днём 18 сентября. После этого Генассамблея ООН потребовала израильские власти немедленно убраться из Палестины, однако глава израильского Минобороны Галант в ответ на это анонсировал новый этап войны на границе с Ливаном. Позже его слова подкрепил и премьер-министр Беньямин Нетаньяху, пообещавший восстановить безопасность на севере страны.
X / Expat Vibes