Генассамблея ООН потребовала от Израиля немедленно покинуть Палестину
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю исполнить заключение суда Организации Объединённых Наций и покинуть оккупированную территорию Палестины. За документ проголосовали 124 страны, включая Россию, Китай и Францию. Против выступили 14 государств: в частности, США, Венгрия, Чехия. Ещё 43 страны воздержались от голосования.
Отметим, что резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой. В МИД Израиля в свою очередь уже отвергли эту резолюцию и назвали её «политическим театром».
«Политический театр под названием «Генассамблея ООН» принял сегодня искажённое решение, оторванное от реальности, поощряющее терроризм и вредящее шансам на мир. Так выглядит самоизоляция от фактов. Так выглядит циничная международная политика», — говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в июле в Международном суде ООН в Гааге сообщили, что рассматривают оккупацию территорий Палестины Израилем в качестве фактической аннексии. Впоследствии премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отверг это постановление, назвав решение суда "лживым и искажающим историю".
ТАСС / Middle East Images / ABACA