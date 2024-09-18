Генассамблея ООН потребовала от Израиля немедленно покинуть Палестину

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю исполнить заключение суда Организации Объединённых Наций и покинуть оккупированную территорию Палестины. За документ проголосовали 124 страны, включая Россию, Китай и Францию. Против выступили 14 государств: в частности, США, Венгрия, Чехия. Ещё 43 страны воздержались от голосования.

Отметим, что резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой. В МИД Израиля в свою очередь уже отвергли эту резолюцию и назвали её «политическим театром».