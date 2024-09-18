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18 сентября, 16:43

Генассамблея ООН потребовала от Израиля немедленно покинуть Палестину

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю исполнить заключение суда Организации Объединённых Наций и покинуть оккупированную территорию Палестины. За документ проголосовали 124 страны, включая Россию, Китай и Францию. Против выступили 14 государств: в частности, США, Венгрия, Чехия. Ещё 43 страны воздержались от голосования.

Отметим, что резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой. В МИД Израиля в свою очередь уже отвергли эту резолюцию и назвали её «политическим театром».

«Политический театр под названием «Генассамблея ООН» принял сегодня искажённое решение, оторванное от реальности, поощряющее терроризм и вредящее шансам на мир. Так выглядит самоизоляция от фактов. Так выглядит циничная международная политика»,говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в июле в Международном суде ООН в Гааге сообщили, что рассматривают оккупацию территорий Палестины Израилем в качестве фактической аннексии. Впоследствии премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отверг это постановление, назвав решение суда "лживым и искажающим историю".

Израиль полностью разорвал отношения с управлением ООН по правам человека
Израиль полностью разорвал отношения с управлением ООН по правам человека
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ТАСС / Middle East Images / ABACA

Наталья Демьянова
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