Нетаньяху обрушился с гневом на Гаагу из-за признания Израиля оккупантом
Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии
Нетаньяху в Рафахе на юге сектора Газа. Обложка © X / LionUdler
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что активность Израиля на Западном берегу фактически является аннексией. Он назвал решение суда "лживым и искажающим историю".
"Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", — заявил он.
Напомним, Международный суд ООН в Гааге признал оккупацию территорий Палестины Израилем фактической аннексией. Кроме того суд считает, что Израиль должен как можно скорее прекратить присутствие на оккупированных палестинских территориях и выплатить репарации за причинённый ущерб.