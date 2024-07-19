Нетаньяху обрушился с гневом на Гаагу из-за признания Израиля оккупантом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что активность Израиля на Западном берегу фактически является аннексией. Он назвал решение суда "лживым и искажающим историю".

"Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", — заявил он.