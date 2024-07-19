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19 июля, 15:50

Нетаньяху обрушился с гневом на Гаагу из-за признания Израиля оккупантом

Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии

Нетаньяху в Рафахе на юге сектора Газа. Обложка © X / LionUdler

Нетаньяху в Рафахе на юге сектора Газа. Обложка © X / LionUdler

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что активность Израиля на Западном берегу фактически является аннексией. Он назвал решение суда "лживым и искажающим историю".

"Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", — заявил он.

Гаагский суд требует от Израиля немедленно прекратить зверства в Газе
Гаагский суд требует от Израиля немедленно прекратить зверства в Газе

Напомним, Международный суд ООН в Гааге признал оккупацию территорий Палестины Израилем фактической аннексией. Кроме того суд считает, что Израиль должен как можно скорее прекратить присутствие на оккупированных палестинских территориях и выплатить репарации за причинённый ущерб.

Александра Вишнякова
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