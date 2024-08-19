Израиль полностью разорвал отношения с управлением ООН по правам человека

Израильские власти полностью разорвали отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Как заявила по этому поводу в беседе с РИА "Новости" заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф, от представителей еврейского государства больше не поступают ответы на запросы о выдаче виз.

"Израиль до сих пор не разрешил УВКПЧ ООН вновь открыть свой офис на Западном берегу и получить доступ в Газу. <…> У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали", — рассказала собеседница информагентства.