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19 августа, 18:34

Израиль полностью разорвал отношения с управлением ООН по правам человека

Нада Ал-Нашиф сообщила о полном разрыве Израилем отношений с УВКПЧ ООН

Израильские власти полностью разорвали отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Как заявила по этому поводу в беседе с РИА "Новости" заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф, от представителей еврейского государства больше не поступают ответы на запросы о выдаче виз.

"Израиль до сих пор не разрешил УВКПЧ ООН вновь открыть свой офис на Западном берегу и получить доступ в Газу. <…> У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали", — рассказала собеседница информагентства.

По её словам, представители данного управления Всемирной организации продолжают требовать доступ. Однако единственными представителями УВКПЧ ООН, кому удаётся попасть в сектор Газа, являются те, кто находится там в составе гуманитарных миссий.

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В июле в Международном суде ООН в Гааге сообщили, что рассматривают оккупацию территорий Палестины Израилем в качестве фактической аннексии. Впоследствии премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отверг это постановление, назвав решение суда "лживым и искажающим историю".

Обложка ©

Pixabay / neufal54

Алексей Соловьёв
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