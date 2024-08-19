Израиль полностью разорвал отношения с управлением ООН по правам человека
Нада Ал-Нашиф сообщила о полном разрыве Израилем отношений с УВКПЧ ООН
Израильские власти полностью разорвали отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Как заявила по этому поводу в беседе с РИА "Новости" заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф, от представителей еврейского государства больше не поступают ответы на запросы о выдаче виз.
"Израиль до сих пор не разрешил УВКПЧ ООН вновь открыть свой офис на Западном берегу и получить доступ в Газу. <…> У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали", — рассказала собеседница информагентства.
По её словам, представители данного управления Всемирной организации продолжают требовать доступ. Однако единственными представителями УВКПЧ ООН, кому удаётся попасть в сектор Газа, являются те, кто находится там в составе гуманитарных миссий.
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