Израиль принял предложения США по прекращению огня в Газе
Блинкен: В Израиле приняли предложения США по прекращению огня в секторе Газа
В Тель-Авиве приняли предложения Соединённых Штатов по урегулированию в секторе Газа, в США ждут от палестинского движения ХАМАС тех же действий. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое", — отметил он в беседе с журналистами, в понедельник, 19 августа, находясь с визитом в еврейском государстве.
По словам Блинкена, начальное перемирие продлится шесть месяцев. Планируется, что за это время будут освобождены заключённые и стороны обменяются пленными. Кроме того, предусматриваются переговоры об условиях постоянного режима прекращения огня.
Life.ru напоминает: 11 августа стало известно, что ХАМАС изъявило желание договориться с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Глава политбюро палестинской группировки Яхья Синвар сообщил, что радикалы готовы к переговорам. 15 августа делегация из Израиля прибыла в катарскую Доху, после чего в ней начался диалог о решении военного конфликта. Тем не менее стороны так и не пришли к общему мнению. Накануне в ХАМАС заявили, что новое предложение Израиля отвечает лишь требованиям Нетаньяху. Планируется, что следующий раунд переговоров состоится 21 августа в египетском Каире.
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