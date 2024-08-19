Израиль принял предложения США по прекращению огня в Газе

В Тель-Авиве приняли предложения Соединённых Штатов по урегулированию в секторе Газа, в США ждут от палестинского движения ХАМАС тех же действий. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое", — отметил он в беседе с журналистами, в понедельник, 19 августа, находясь с визитом в еврейском государстве.