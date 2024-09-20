План длиною в 15 лет: Израиль давно готовил подрыв пейджеров в Ливане

Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров на территории Ливана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. По их данным, Тель-Авив участвовал в производстве устройств связи, которые детонировали в различных районах ближневосточной страны.

Для осуществления плана были созданы подставные компании, маскировавшиеся под производителей пейджеров. Многие сотрудники этих фирм не знали, на кого на самом деле работают, и не подозревали об истинной цели своей деятельности.