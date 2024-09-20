Ветеран «Альфы» увидел угрозу взрывов утюгов и стиралок в России после событий в Ливане

Предназначенные для Ливана устройства, которые начинили непонятным веществом, могли попасть в любую точку мира. Поэтому не исключено, что серия взрывов электроники может произойти и в России. Об этом заявил 360.ru подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.

«Просто мы понимаем, что взрывные устройства неведомого нам до сих пор вида, с до конца непонятным взрывчатым веществом, заложили по какой-то системе в электронные устройства. Теоретически, эти электронные устройства могут [взорваться] не только в Ливане, но и в любой точке земного шара, хотя предназначались, может быть, только для распространения в Ливане», — отметил ветеран «Альфы».

По его словам, взорваться может всё что угодно: телефон, утюг, домофон, магнитола в машине или рация. Опаснее всего, если устройство сдетонирует, например, на взлёте или приземлении самолёта. Могут быть самые печальные последствия, объяснил Филатов.

Обнаружить взрывчатку в гаджете обывателю практически невозможно. Для этого необходимо разобрать устройство, а это может быть опасно. Обезопасить себя можно только единственно верным способом — убрать подальше от себя всю электронику.