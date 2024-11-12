США нанесли удары по объектам проиранских группировок в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что американские войска 12 ноября нанесли авиаудары по девяти целям в Сирии, связанным с Ираном. Они стали ответом на несколько атак на американских военнослужащих в регионе за последние 24 часа.

Командование заявило, что удары были направлены на ослабление способности иранских групп планировать и осуществлять будущие нападения на силы США и Коалиции.

США уже не раз наносили удары по целям, связанным с Ираном, как в Ираке, так и в Сирии. В феврале этого года американская авиация совершила удары по более чем 85 целям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Штаты усилили военное присутствие в регионе, направив военные корабли и истребители для сдерживания Ирана и поддерживаемых им групп после эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре.