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Регион
2 ноября, 02:20

Пентагон отправляет дополнительные эсминцы и бомбардировщики на Ближний Восток

Пентагон сообщил о том, что США направили в регион Ближнего Востока дополнительные военные силы, включая эсминцы, бомбардировщики и истребители.

Министр обороны Ллойд Остин приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы системы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолёт-заправщик, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52. По информации военного ведомства, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, в то время как авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln готовится к убытию.

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Ранее в Пентагоне объявили о выделении Киеву очередного пакета вооружений на сумму в 425 миллионов долларов. В документе прописана передача боеприпасов для ЗРК NASAMS, РСЗО HIMARS и переносных ЗРК Stinger.

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flickr / gregwest98

Артём Гапоненко
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