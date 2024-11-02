Пентагон отправляет дополнительные эсминцы и бомбардировщики на Ближний Восток

Пентагон сообщил о том, что США направили в регион Ближнего Востока дополнительные военные силы, включая эсминцы, бомбардировщики и истребители.

Министр обороны Ллойд Остин приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы системы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолёт-заправщик, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52. По информации военного ведомства, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, в то время как авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln готовится к убытию.