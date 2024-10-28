Песков рассказал об усилиях России в целях деэскалации на Ближнем Востоке

Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и будет прилагать усилия для деэскалации ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что наша страна взаимодействует со всеми участниками конфликта, включая Тегеран, Израиль и Палестину. Песков добавил, что Россия постоянно стремится призвать стороны к сдержанности и поддерживать любые усилия по снижению напряженности, подчеркивая, что это будет продолжаться.