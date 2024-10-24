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Регион
24 октября, 17:54
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Путин встретился с президентом Палестины в Казани

Путин заявил Аббасу, что РФ твёрдо выступает за прекращение кровопролития в Газе

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провёл встречу с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проводит встречу с Махмудом Аббасом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Как подчеркнул российский лидер, Москва твёрдо выступает за прекращение кровопролития в секторе Газа и призывает стороны проявить сдержанность. Также Путин заверил палестинского лидера в продолжении усилий для решения проблем на Ближнем Востоке.

«Добиться прочного мира в регионе можно лишь путём политико-дипломатического урегулирования на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого, суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», — сказал глава государства.

Аббас в свою очередь поблагодарил российские власти за поддержку палестинского народа. Он также выразил надежду, что его страна в перспективе сможет присоединиться к работе БРИКС в статусе члена или партнёра.

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Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» и итоговая пресс-конференция Путина.

Обложка ©

RuTube / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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