Путин встретился с президентом Палестины в Казани
Путин заявил Аббасу, что РФ твёрдо выступает за прекращение кровопролития в Газе
Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провёл встречу с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проводит встречу с Махмудом Аббасом. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Как подчеркнул российский лидер, Москва твёрдо выступает за прекращение кровопролития в секторе Газа и призывает стороны проявить сдержанность. Также Путин заверил палестинского лидера в продолжении усилий для решения проблем на Ближнем Востоке.
«Добиться прочного мира в регионе можно лишь путём политико-дипломатического урегулирования на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого, суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», — сказал глава государства.
Аббас в свою очередь поблагодарил российские власти за поддержку палестинского народа. Он также выразил надежду, что его страна в перспективе сможет присоединиться к работе БРИКС в статусе члена или партнёра.
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» и итоговая пресс-конференция Путина.
RuTube / Кремль. Новости