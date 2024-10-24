Путин встретился с президентом Палестины в Казани

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провёл встречу с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проводит встречу с Махмудом Аббасом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Как подчеркнул российский лидер, Москва твёрдо выступает за прекращение кровопролития в секторе Газа и призывает стороны проявить сдержанность. Также Путин заверил палестинского лидера в продолжении усилий для решения проблем на Ближнем Востоке.

«Добиться прочного мира в регионе можно лишь путём политико-дипломатического урегулирования на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого, суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», — сказал глава государства.