«Безопасность России — самое главное»: Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в 11 цитатах
О чём Путин сказал журналистам по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Обложка © Life.ru
По итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Беседа получилась откровенной и вышла за рамки обсуждения трёхдневного саммита. Так, много говорилось о безопасности России, о ходе специальной военной операции (СВО), о том, что происходит на переговорном треке и о растущей роли стран-участниц БРИКС в мировой политике.
Вот главные цитаты Владимира Путина, прозвучавшие на встрече со СМИ:
- «России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает»
- «Безопасность России — самое главное»
- «Россия со своими проблемами будет справляться и справится сама»
- «Потери Киева на курском направлении составили 26 тыс. человек за месяц»
- «Все страны БРИКС настроены, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и мирно».
- «Лучше нам не спорить и конфликтовать, а решать вопросы, чем мы в БРИКС и занимаемся».
- «Российская армия движется вперёд на всех участках боевого соприкосновения».
- «Атака Украины на Курскую область является вмешательством Киева в выборы США».
- «Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет».
- «Зеленский отказался от мирных переговоров в Турции на следующий день после того, как Россия дала своё согласие».
- «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, исходя из реалий на земле, и не готовы ни на что другое.»
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».