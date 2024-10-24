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24 октября, 16:42

«Безопасность России  — самое главное»: Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в 11 цитатах

О чём Путин сказал журналистам по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Обложка © Life.ru

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Обложка © Life.ru

По итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Беседа получилась откровенной и вышла за рамки обсуждения трёхдневного саммита. Так, много говорилось о безопасности России, о ходе специальной военной операции (СВО), о том, что происходит на переговорном треке и о растущей роли стран-участниц БРИКС в мировой политике.

Вот главные цитаты Владимира Путина, прозвучавшие на встрече со СМИ:

  • «России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает»
  • «Безопасность России  — самое главное»
  • «Россия со своими проблемами будет справляться и справится сама»
  • «Потери Киева на курском направлении составили 26 тыс. человек за месяц»
  • «Все страны БРИКС настроены, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и мирно».
  • «Лучше нам не спорить и конфликтовать, а решать вопросы, чем мы в БРИКС и занимаемся».
  • «Российская армия движется вперёд на всех участках боевого соприкосновения».
  • «Атака Украины на Курскую область является вмешательством Киева в выборы США».
  • «Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет».
  • «Зеленский отказался от мирных переговоров в Турции на следующий день после того, как Россия дала своё согласие».
  • «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, исходя из реалий на земле, и не готовы ни на что другое.»

Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru
Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru
Марина Фещенко
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