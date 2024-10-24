По итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Беседа получилась откровенной и вышла за рамки обсуждения трёхдневного саммита. Так, много говорилось о безопасности России, о ходе специальной военной операции (СВО), о том, что происходит на переговорном треке и о растущей роли стран-участниц БРИКС в мировой политике.