Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru

В Казани завершается ключевое событие российского председательства в БРИКС — XVI саммит объединения. Он стартовал во вторник, 22 октября, в столицу Татарстана прибыли 36 зарубежных делегаций от стран и 6 — от международных организаций, при этом 22 государства были представлены на высшем уровне. Лидеры собрались, чтобы обсудить острейшие кризисы на планете, формирование многополярности и подключение новых государств к работе в БРИКС. Как прошло это важнейшее для всего мира мероприятие — смотрите в фоторепортаже Life.ru.

Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Впервые саммит группы состоялся в формате «десятки» с учётом пяти новых участников, принятых в 2023 году: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также в Казань приехали другие представители стран Глобального Юга и Востока и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Александр Вулин на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Николас Мадуро на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Саммит начался 22 октября. Днём президент России Владимир Путин провёл ряд двусторонних встреч (всего за два дня их было около 15), а вечером лидеры стран БРИКС собрались на неформальный обед. В последующие два дня прошли заседания в узком и расширенном составах.

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Работа журналистов на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Работа журналистов на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Работа журналистов на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Работа журналистов на саммите БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Заключительным мероприятием саммита БРИКС стало заседание в формате «Аутрич»/«БРИКС +». В нём приняли участие представители 36 государств, в том числе лидеры стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Александр Лукашенко на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Никол Пашинян и Ильхам Алиев на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Реджеп Тайип Эрдоган и Сердар Бердымухамедов на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Масуд Пезешкиан и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Фейсал ибн Фархан Аль Сауд на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Махмуд Аббас на заседании саммита БРИКС в Казани. Фото © Life.ru / Павел Баранов

За два дня проведения саммита лидеры обсудили самые острые конфликтные ситуации на земном шаре, в том числе кризис на Украине и в секторе Газа. Также одним из треков работы объединения стала разработка альтернативных инструментов расчётов — «аналога SWIFT».