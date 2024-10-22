БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения Проведение саммита БРИКС в Казани 2024. Life.ru подробно расскажет о том, когда будет проводиться саммит, какие страны будут в нём участвовать, сколько дней будет длиться мероприятие и как к нему будут готовиться. 22 октября, 08:19 Саммит БРИКС в Казани пройдет 22–24 октября. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Саммит БРИКС в Казани 2024: страны-участницы

Наступившая неделя станет ключевой для стран-участниц БРИКС в Казани — в город съехались представители государств, поддерживающих идею альянса. Саммит объединяет страны с бурно развивающейся экономикой, стремящиеся к автономии от западных условий политической игры. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, нынешний саммит будет «сенсационным», так как в этом году Россия подводит итоги своего председательства в этом блоке. Также этот год проведения саммита БРИКС знаменателен тем, что в межгосударственный союз вступило сразу несколько новых стран: Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Саммит БРИКС в октябре посетят представители 36 стран, в делегациях будет 22 главы стран-участниц. Роль каждой страны в БРИКС заключается в выстраивании противовеса Западу, но, помимо этого, каждый участник будет решать на полях саммита и свои частные задачи. Самые активные страны – участницы БРИКС — «пятерка» государств-лидеров: Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР.

Бразилия

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить нынешний саммит БРИКС в Казани из-за травмы головы, вместо него в Россию приедет глава МИД страны Мауро Виэйра. Бразилия — один из главных инициаторов изменения системы глобального управления. Власти страны лоббируют изменения в ООН, ВТО и других системных структурах, считая их устаревшими. Ещё одна важная для государства тема — проблемы климата.

Индия

Председатель КНР Си Цзиньпин, глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Возглавит делегацию Индии на саммите БРИКС премьер-министр Нарендра Моди, с ним у президента России Владимира Путина запланирована личная встреча. Моди считает, что его визит в Казань укрепит «особое и привилегированное» стратегическое взаимодействие. Ранее первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри во время брифинга с журналистами заявил, что страна придаёт большое значение участию в саммите в России. По мнению представителя внешнеполитического ведомства страны, это мероприятие нацелено на глобальную многополярность.

Китай

Также в дни саммита Владимир Путин лично пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер страны проведёт «глубокий обмен мнениями» по ключевым вопросам геополитики, так или иначе затрагивающих дела Поднебесной. Участие в альянсе БРИКС для Китая критически важно в разрезе противостояния США. Штаты пытаются вмешиваться в политику государства и диктовать свои условия. Одна из ключевых задач Китая на ближайшее время — полноценное восстановление экономики после пандемии коронавируса, и этих целей страна будет добиваться в том числе при помощи механизмов БРИКС. Пекин настроен на позитив в плане отношений со всеми странами – участницами альянса и считает этот союз полезным для себя, в том числе и в установлении грамотной монетарной политики.

ЮАР

Южно-Африканская Республика стала площадкой саммита БРИКС в прошлом году, несмотря на то, что вошла в организацию ещё в 2011 году, а в 2024-м на БРИКС в Казань приедет делегация от государства. Её возглавит президент страны Сирил Рамафоса. ЮАР, как первый представитель Африки в БРИКС, в некотором роде считает себя главным амбассадором континента в альянсе. Одной из важных целей объединения для ЮАР является переустройство политической карты мира. Ранее председатель рабочей группы по промышленности Делового совета БРИКС от ЮАР Буси Мабуза заявлял о важности обсуждения на полях саммита инвестиционных проектов.

Сколько дней будет проходить БРИКС в Казани?

Сколько дней продлится саммит? Информация о датах проведения саммита БРИКС была обнародована заранее — встречи на полях мероприятия пройдут в Казани в течение трех дней с 22 по 24 октября. Площадки проведения стали известны накануне мероприятия: встречи будут организованы в «Казани Экспо», Казанской ратуше и Казанском Кремле. Программа саммита обширна и включает большое число встреч и обсуждений. В общей сложности президент России Владимир Путин проведёт 20 двусторонних встреч с представителями стран – участниц саммита. Мероприятие условно делится на два крупных блока: общение с членами БРИКС и встречи в формате «аутрич» и БР ИКС плюс.

22 октября в основном пройдут церемонии встреч делегаций, в среду, 23 октября, запланированы заседания и торжественный прием, в финальный день саммита состоятся пленарные заседания и итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Также он проведёт личные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Что построили в Казани к саммиту БРИКС?

Люди на открытии детского парка «Елмай» на набережной реки Казанки. Фото © Сергей Елагин

Столицу Татарстана серьёзно подготовили к международному мероприятию, в городе построили новые объекты и провели ремонт некоторых объектов инфраструктуры. Благоустройство прошло на 18 городских пространствах: открыт парк для детей «Елмай» на набережной Казанки;

построена стела на въезде в город со стороны аэропорта;

проведена реставрация башни Сююмбике;

отремонтировано здание Казанской ратуши;

проведены работы в парке Тысячелетия;

введены в работу 56 плавающих фонтанов на Булаке. Также были отреставрированы фасады некоторых жилых домов, в общей сложности ремонтом было охвачено 11 500 м² стен. К саммиту БРИКС привели в порядок 29 дорог и пустили на линию новые автобусы и троллейбусы.

Аэропорт Казани в дни БРИКС 2024

Международный аэропорт в городе Казани имени Габдуллы Тукая. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Саммит БРИКС внесёт изменения в работу аэропорта имени Габдуллы Тукая в Казани, поэтому, чтобы улететь из города в дни международного мероприятия, нужно внимательно изучить расписание работы воздушной гавани. За пару дней до старта саммита аэропорт закрывали. В дни международных мероприятий добираться до аэропорта лучше на электричке от центрального ж/д вокзала.

В здании аэропорта будет закрыт для пассажиров зал повышенной комфортности, это стоит учитывать при планировании поездок. Также в воздушной гавани будет ограничен вызов такси к выходу из терминала 1. Для пассажиров, планирующих ехать в город, будет организован бесплатный автобус. С учётом этих сложностей выезжать в воздушную гавань рекомендуется минимум за четыре часа до вылета.

Власти Казани не рекомендуют приезжать в дни саммита в аэропорт на личном авто, так как будут усилены проверки. Помимо ограничений в аэропорту, горожан ждут изменения в схеме движения общественного транспорта, будет сокращён интервал хода поездов в метро. В школах Казани увеличили время каникул, а в поликлиниках продлили время, в которое можно вызвать врача на дом. Сотрудников многих предприятий отправили на удалёнку.

Последние новости и приготовления к саммиту БРИКС 2024

В Казань уже прибывают главы делегаций, одним из первых в столицу Татарстана прилетел премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Страна примет участие в саммите БРИКС впервые. Одной из важных новостей последних часов стало высказывание главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, он заявил, что Западу нужно перестать воспринимать БРИКС как угрозу. Перекраивание американского империализма должно быть на пользу Европе, считает политик. Франция имеет давние связи с Россией, напомнил Филиппо.

Авторы Антон Плотников