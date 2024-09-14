Захарова: Саммит БРИКС в Казани будет сенсационным событием для мира
Грядущий саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 22—24 октября, будет мировой сенсацией, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС.
Она подчеркнула, что во время председательства России в БРИКС было проведено боле 150 мероприятий. Саммит организации в Казани является центральным событием, и оно обещает быть грандиозным, уверена дипломат.
«Расширение БРИКС стало для Запада настоящим шоком, холодным душем и красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет», — заметила Захарова.
По её словам, группа БРИКС является эталонным примером того, как должны быть выстроены межгосударственные взаимодействия между странами. Захарова считает, что организация является «спасательным кругом, настоящей панацеей» от процессов, которые происходят сегодня в международных отношениях.
Напомним, Казань примет саммит БРИКС 22-24 октября. По словам президента Владимира Путина, 34 страны на данный момент изъявили своё желание вступить в ряды организации, подключившись к её деятельности. Также там появится турецкий лидер Эрдоган, чья страна также хочет пополнить состав БРИКС.
Telegram / МИД России