Захарова: Саммит БРИКС в Казани будет сенсационным событием для мира

Грядущий саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 22—24 октября, будет мировой сенсацией, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС.

Она подчеркнула, что во время председательства России в БРИКС было проведено боле 150 мероприятий. Саммит организации в Казани является центральным событием, и оно обещает быть грандиозным, уверена дипломат.

«Расширение БРИКС стало для Запада настоящим шоком, холодным душем и красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет», — заметила Захарова.