Путин: Страны БРИКС почти согласовали создание совета против отмывания доходов

Страны, входящие в состав БРИКС, находятся на заключительном этапе согласования создания совета, который будет заниматься борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Об этом во время встречи с представителями объединения, курирующими вопросы безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Среди конкретных результатов совместной работы государств БРИКС отмечу создание специального электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах», — добавил он.

Также российский лидер отметил, что девятая пленарная сессия рабочей группы по антитеррору прошла в июле в Москве «с хорошей отдачей». В рамках работы группы БРИКС одобрены подходы в борьбе со взяточничеством, а также возвратом доходов и активов, полученных в результате незаконной деятельности. Он также подчеркнул вклад России как действующего представителя объединения в решении данного вопроса.