Путин: Страны БРИКС почти согласовали создание совета против отмывания доходов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Страны, входящие в состав БРИКС, находятся на заключительном этапе согласования создания совета, который будет заниматься борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Об этом во время встречи с представителями объединения, курирующими вопросы безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Среди конкретных результатов совместной работы государств БРИКС отмечу создание специального электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах», — добавил он.
Также российский лидер отметил, что девятая пленарная сессия рабочей группы по антитеррору прошла в июле в Москве «с хорошей отдачей». В рамках работы группы БРИКС одобрены подходы в борьбе со взяточничеством, а также возвратом доходов и активов, полученных в результате незаконной деятельности. Он также подчеркнул вклад России как действующего представителя объединения в решении данного вопроса.
«При этом мы отталкиваемся от накопленного в БРИКС действительно солидного опыта взаимодействия в деле реагирования на угрозы терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной преступности и нелегальной миграции», — подчеркнул президент.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы он рассказал, что РФ выполнила план председательства в БРИКС уже более чем на 70%.