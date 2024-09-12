Путин заявил о желании 34 стран подключиться к работе БРИКС
Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов
Уже 34 страны выразили желание присоединиться к работе БРИКС в той или иной форме. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.
«Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства», — сообщил он.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы он рассказал, что РФ выполнила план председательства в БРИКС уже более чем на 70%.