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12 сентября, 09:01

Путин заявил о желании 34 стран подключиться к работе БРИКС

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru/Павел Баранов

Уже 34 страны выразили желание присоединиться к работе БРИКС в той или иной форме. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

«Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства», — сообщил он.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы он рассказал, что РФ выполнила план председательства в БРИКС уже более чем на 70%.

Александра Вишнякова
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