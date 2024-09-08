Франции, которая традиционно исповедовала идеалы многополярности во внешней политике, стоит задуматься о вступлении в БРИКС. Смена руководства в Париже могла бы помочь воплотить эту задумку в реальность, сообщил в беседе с РИА «Новости» экс-депутат Европарламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад.

На полях Восточного экономического форума он отметил, что нынешнюю Францию трудно представить в БРИКС, однако традиционно страна выступала за внешнеполитическую многополярность. Эта традиция была утрачена после того, как свой пост покинул президент Жак Ширак. Далее Париж решил придерживаться американских нарративов, добавил Шопрад.

«Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна. Территориально это глобальная держава. У нас есть территории на Тихом океане, в Карибском море, много где», — пояснил французский политик.

Он добавил, что у Франции вторая в мире по размеру морская экономическая зона. Кроме того, страна является участником Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, а также многих других региональных форумов. Поэтому, считает Шопрад, было бы логично говорить о Франции как о члене БРИКС. Однако для этого сперва необходимо сменить действующую власть во главе с Эмманюэлем Макроном с их проамериканским курсом и политическими взглядами.

«Сказать (Франции. — Прим. Life.ru) да или нет — это решение за БРИКС. Но Франция — важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира, и продвинуть возможность реального многополярного мира», — подчеркнул Шопрад.