Левая оппозиция во Франции начала процедуру импичмента Макрона

Оппозиция Франции начала процедуру отрешения от власти президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом заявила глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.

«Проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики в соответствии со статьёй 68 конституции был направлен депутатам на подписание. Макрон не хочет подчиниться сделанному избирателями выбору и поручить формирование правительства левым, поэтому мы должны отстранить его», — написала она в соцсети X.