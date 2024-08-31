Левая оппозиция во Франции начала процедуру импичмента Макрона
Пано: «Неподчинившаяся Франция» начала процедуру отрешения Макрона от власти
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Оппозиция Франции начала процедуру отрешения от власти президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом заявила глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.
«Проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики в соответствии со статьёй 68 конституции был направлен депутатам на подписание. Макрон не хочет подчиниться сделанному избирателями выбору и поручить формирование правительства левым, поэтому мы должны отстранить его», — написала она в соцсети X.
Напомним, после внеочередных парламентских выборов в Национальном собрании Франции сложилась непростая политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, со 168 мандатами. Однако французский президент исключил возможность участия левых сил в формируемом правительства, якобы, желая соблюсти «институциональную стабильность». Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьер-министра страны от «Нового народного фронта». Представитель оппозиции Манюэль Бомпар назвал решение Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».