Макрон отверг кандидатуру левого альянса на пост премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил кандидатуру на должность премьер-министра страны, выдвинутую левым альянсом «Новый народный фронт». Об этом сообщается в официальном заявлении Елисейского дворца.

«После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы «Нового народного фронта» был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями. Такое правительство было бы недееспособным», — говорится в тексте сообщения.

В заявлении также говорится, что новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями, отличившимися на госслужбе, начнутся с 27 августа.

Координатор левой партии «Неподчинившаяся Франция», входящей в «Новый народный фронт», Манюэль Бомпар назвал заявление Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».