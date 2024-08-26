Макрон отверг кандидатуру левого альянса на пост премьера Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил кандидатуру на должность премьер-министра страны, выдвинутую левым альянсом «Новый народный фронт». Об этом сообщается в официальном заявлении Елисейского дворца.
«После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы «Нового народного фронта» был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями. Такое правительство было бы недееспособным», — говорится в тексте сообщения.
В заявлении также говорится, что новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями, отличившимися на госслужбе, начнутся с 27 августа.
Координатор левой партии «Неподчинившаяся Франция», входящей в «Новый народный фронт», Манюэль Бомпар назвал заявление Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».
Как ранее писал Life.ru, после внеочередных парламентских выборов, которые прошли 7 июля, в Национальном собрании Франции сложилась сложная политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, с 168 мандатами. В свою очередь, правая партия "Национальное объединение" вместе с республиканцами получила 143 места.