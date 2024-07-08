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8 июля, 01:15

Коалиция левых побеждает на парламентских выборах во Франции

Le Monde: Коалиция "Новый народный фронт" получает 182 места в парламенте

Появились обновлённые данные результатов внеочередных парламентских выборов во Франции. Как передаёт Le Monde со ссылкой на подсчёт МВД страны, коалиция левых партий "Новый народный фронт" получает 182 места в Национальном собрании, которое является нижней палатой Парламента Пятой республики.

Помимо того, коалиция действующего французского президента Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правая партия "Национальное объединение", председателем которой является 28-летний Жордан Барделла заберёт 143 места.

Напомним, что всего в Национальном собрании насчитывается 577 кресел. В итоге ни одна из политических сил не набирает абсолютного большинства мест для формирования нового кабинета министров, а также пока ещё отсутствует какая-либо информация о возможных коалициях.

Барделла заявил, что союз власти и левых виноват в плохом результате партии
Барделла заявил, что союз власти и левых виноват в плохом результате партии

Ранее Life.ru писал, что экс-президент Франции Франсуа Олланд, руководивший Пятой республикой в период с 2012 по 2017 год, выиграл выборы в своём округе. Сообщалось, что благодаря этому он стал депутатом Национального собрания от левого альянса "Новый народный фронт".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Алексей Соловьёв
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