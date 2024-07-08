Коалиция левых побеждает на парламентских выборах во Франции

Появились обновлённые данные результатов внеочередных парламентских выборов во Франции. Как передаёт Le Monde со ссылкой на подсчёт МВД страны, коалиция левых партий "Новый народный фронт" получает 182 места в Национальном собрании, которое является нижней палатой Парламента Пятой республики.

Помимо того, коалиция действующего французского президента Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правая партия "Национальное объединение", председателем которой является 28-летний Жордан Барделла заберёт 143 места.

Напомним, что всего в Национальном собрании насчитывается 577 кресел. В итоге ни одна из политических сил не набирает абсолютного большинства мест для формирования нового кабинета министров, а также пока ещё отсутствует какая-либо информация о возможных коалициях.