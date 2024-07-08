Коалиция левых побеждает на парламентских выборах во Франции
Le Monde: Коалиция "Новый народный фронт" получает 182 места в парламенте
Появились обновлённые данные результатов внеочередных парламентских выборов во Франции. Как передаёт Le Monde со ссылкой на подсчёт МВД страны, коалиция левых партий "Новый народный фронт" получает 182 места в Национальном собрании, которое является нижней палатой Парламента Пятой республики.
Помимо того, коалиция действующего французского президента Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правая партия "Национальное объединение", председателем которой является 28-летний Жордан Барделла заберёт 143 места.
Напомним, что всего в Национальном собрании насчитывается 577 кресел. В итоге ни одна из политических сил не набирает абсолютного большинства мест для формирования нового кабинета министров, а также пока ещё отсутствует какая-либо информация о возможных коалициях.
Ранее Life.ru писал, что экс-президент Франции Франсуа Олланд, руководивший Пятой республикой в период с 2012 по 2017 год, выиграл выборы в своём округе. Сообщалось, что благодаря этому он стал депутатом Национального собрания от левого альянса "Новый народный фронт".
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