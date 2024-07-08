Бывший президент Франции Олланд получил место в парламенте

Бывший французский президент Франсуа Олланд, который руководил Пятой республикой в период с 2012 по 2017 год, выиграл выборы в своём округе. Как передаёт Agence france-presse (AFP), благодаря этому он стал депутатом Национального собрания от левого альянса "Новый народный фронт".