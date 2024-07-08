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7 июля, 21:43

Бывший президент Франции Олланд получил место в парламенте

AFP: Экс-президент Франции Олланд выиграл выборы в округе и избрался в парламент

Бывший французский президент Франсуа Олланд. Обложка © Kremlin.ru

Бывший французский президент Франсуа Олланд. Обложка © Kremlin.ru

Бывший французский президент Франсуа Олланд, который руководил Пятой республикой в период с 2012 по 2017 год, выиграл выборы в своём округе. Как передаёт Agence france-presse (AFP), благодаря этому он стал депутатом Национального собрания от левого альянса "Новый народный фронт".

Журналисты сообщили, что политический деятель получил депутатский мандат в коммуне Тюль, которая является административным центром департамента Коррез. Олланд по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов набрал 43% голосов.

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Напомним, согласно предварительным итогам голосования, левый альянс "Новый народный фронт" получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании, коалиция президента страны Эмманюэля Макрона "Возрождение" — от 150 до 175, а "Национальному объединению" достанется от 115 до 150 мандатов. В связи с этим лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что виновным в провале его фракции на внеочередных парламентских выборах стал союз партии власти и левых.

Алексей Соловьёв
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