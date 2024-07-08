"Двойные стандарты": Политолог оценил результаты выборов во Франции
Политолог Еловский счёл победу левых во Франции воплощением двойных стандартов
Победа левой партии "Новый народный фронт" на досрочных парламентских выборах во Франции является воплощением двойных стандартов. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог Дмитрий Еловский.
С одной стороны, как подчеркнул эксперт, выборы продемонстрировали мощный запрос граждан Пятой республики на реалистичную национально ориентированную политику, где проблемы французов будут стоять выше, чем проблемы дальних территорий вроде Украины. С другой, Марин Ле Пен и её правые союзники пока не нашли способ обуздать "хитрую европейскую и французскую бюрократию", которая за счёт контроля над процедурой смогла оттеснить правых аж на третье место, хотя по итогам первого тура партии "Национальное объединение" прочили чуть ли не первое место.
"Это обычная для западной политической модели ситуация, когда те, кого поддерживает народ, проигрывают просто в силу сформированных под интересы правящей элиты правил и законов. Те самые "двойные стандарты", о которых часто говорит [президент России] Владимир Путин. Не только для других стран, но и для собственных граждан. Отсюда и жесточайший кризис, в котором сейчас находится и Западная Европа, и США, и другие страны англосаксонской модели", — отметил собеседник Life.ru.
Что касается лидера Франции Эмманюэля Макрона, то он, вероятно, останется президентом минимум ещё на два года, уверен политолог. У правых нет большинства, они не могут сформировать лояльное себе правительство. Скорее всего, его создадут сторонники Макрона совместно с левыми. По мнению Еловского, это будет "шаткий и совершенно неработоспособный" альянс, но Макрону это и нужно. Так что глава Пятой республики будет пытаться укрепить позиции своих политических союзников для битвы за президентское кресло, которое во Франции значит намного больше, чем расклад сил в парламенте или в правительстве, резюмировал специалист.
Напомним, победу на парламентских выборах во Франции одержала левая коалиция "Новый народный фронт", она получит 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента страны Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен достанется 143 места в парламенте. Действующий премьер-министр Габриэль Атталь подаст главе государства прошение об отставке. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, парламентские выборы во Франции закончились поражением для Макрона и его коалиции.
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