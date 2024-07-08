Победа левой партии "Новый народный фронт" на досрочных парламентских выборах во Франции является воплощением двойных стандартов. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог Дмитрий Еловский.

С одной стороны, как подчеркнул эксперт, выборы продемонстрировали мощный запрос граждан Пятой республики на реалистичную национально ориентированную политику, где проблемы французов будут стоять выше, чем проблемы дальних территорий вроде Украины. С другой, Марин Ле Пен и её правые союзники пока не нашли способ обуздать "хитрую европейскую и французскую бюрократию", которая за счёт контроля над процедурой смогла оттеснить правых аж на третье место, хотя по итогам первого тура партии "Национальное объединение" прочили чуть ли не первое место.

"Это обычная для западной политической модели ситуация, когда те, кого поддерживает народ, проигрывают просто в силу сформированных под интересы правящей элиты правил и законов. Те самые "двойные стандарты", о которых часто говорит [президент России] Владимир Путин. Не только для других стран, но и для собственных граждан. Отсюда и жесточайший кризис, в котором сейчас находится и Западная Европа, и США, и другие страны англосаксонской модели", — отметил собеседник Life.ru.