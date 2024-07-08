В Кремле оценили шансы на улучшение отношений с Парижем после выборов во Франции

Российская Федерация не питает иллюзий на улучшение отношений с Францией, независимо от результатов парламентских выборов в этой европейской стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, победа каких сил во Франции была бы предпочтительнее для Москвы.

"Для России определённо лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.