В Кремле оценили шансы на улучшение отношений с Парижем после выборов во Франции
Песков: Москва не питает особых иллюзий в связи с итогами выборов во Франции
Российская Федерация не питает иллюзий на улучшение отношений с Францией, независимо от результатов парламентских выборов в этой европейской стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, победа каких сил во Франции была бы предпочтительнее для Москвы.
"Для России определённо лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Также Песков отметил малопредсказуемый дрейф предпочтений французских избирателей.
"Мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства, оформления каких-то блоков и так далее. Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске", — продолжил пресс-секретарь.
Напомним, победу на парламентских выборах во Франции одержала левая коалиция "Новый народный фронт", она получит 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента страны Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен достанется 143 места в Парламенте. Действующий премьер-министр Габриэль Атталь уже подал главе государства прошение об отставке. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, парламентские выборы во Франции закончились поражением для Макрона и его коалиции.
ТАСС / АР / Aurelien Morissard