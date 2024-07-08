Премьер Франции подаст в отставку
Премьер-министр Франции Атталь покинет пост после парламентских выборов
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Обложка © Flickr / Flickr / Présidence de la République France
Глава французского кабинета министров Габриэль Атталь утром 8 июля представит главе Пятой республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Как передаёт телеканал BFMTV, соответствующее заявление пока ещё действующий премьер-министр Франции сделал после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.
"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", — заявил Атталь.
Также он подчеркнул, что будет исполнять свои обязанности на посту главы правительства так долго, как это будет необходимо. Помимо того, Атталь отметил, что политическая ситуация во Франции сейчас беспрецедентна на фоне начинающихся через несколько недель Олимпийских игр в Париже.
Напомним, что на голосовании побеждает коалиция левых "Новый народный фронт" со 182 местами в Национальном собрании, в то время как сторонники действующего президента Франции лишь на втором месте со 168 депутатскими мандатами. Партия "Национальное объединение", председателем которой является 28-летний Жордан Барделла, займёт 143 кресла в нижней палате французского парламента.