Премьер Франции подаст в отставку

Глава французского кабинета министров Габриэль Атталь утром 8 июля представит главе Пятой республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Как передаёт телеканал BFMTV, соответствующее заявление пока ещё действующий премьер-министр Франции сделал после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов.

"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", — заявил Атталь.

Также он подчеркнул, что будет исполнять свои обязанности на посту главы правительства так долго, как это будет необходимо. Помимо того, Атталь отметил, что политическая ситуация во Франции сейчас беспрецедентна на фоне начинающихся через несколько недель Олимпийских игр в Париже.