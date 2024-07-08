"Указали на дверь": Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин
Володин: Французы были готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за Макрона
Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин
Парламентские выборы во Франции закончились поражением для президента республики Эмманюэля Макрона и его коалиции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов <...> закончились для него поражением... Партия Макрона проиграла. Во Франции развернулась борьба за власть", — написал председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.
По словам Володина, французы были готовы голосовать "за кого угодно", лишь бы не за Макрона, и президенту не помогли ни политтехнологические уловки, ни снятие кандидатов. Спикер ГД отметил, что такая участь ждёт всех западных лидеров, которые вмешиваются во внутренние дела других государств, игнорируя требования граждан заняться решением собственных проблем.
Напомним, в парламентских выборах во Франции одержала победу левая коалиция "Новый народный фронт", она получит 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правая партия "Национальное объединение", председателем которой является 28-летний Жордан Барделла, заберёт 143 места в парламенте. Действующий премьер-министр Габриэль Атталь уже подал главе государства прошение об отставке.