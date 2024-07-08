"Указали на дверь": Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин

Парламентские выборы во Франции закончились поражением для президента республики Эмманюэля Макрона и его коалиции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов <...> закончились для него поражением... Партия Макрона проиграла. Во Франции развернулась борьба за власть", — написал председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.

По словам Володина, французы были готовы голосовать "за кого угодно", лишь бы не за Макрона, и президенту не помогли ни политтехнологические уловки, ни снятие кандидатов. Спикер ГД отметил, что такая участь ждёт всех западных лидеров, которые вмешиваются во внутренние дела других государств, игнорируя требования граждан заняться решением собственных проблем.